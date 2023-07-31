Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahas Investasi-Insentif Kendaraan Listrik, Jokowi Tak Ingin RI Kalah dari Thailand dan Malaysia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:24 WIB
Bahas Investasi-Insentif Kendaraan Listrik, Jokowi Tak Ingin RI Kalah dari Thailand dan Malaysia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas bersama para menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam rapat ini Presiden dengan para menteri merumuskan langkah-langkah komprehensif agar investasi kendaraan listrik di Tanah Air dapat bersaing dengan negara lain.

BACA JUGA:

Ini Skema Baru agar Masyarakat Mau Naik Motor Listrik 

"Hari ini kami melakukan rapat terbatas dengan Presiden dalam rangka membahas implementasi ekosistem mobil listrik. Karena itu, kami tadi merumuskan beberapa langkah-langkah komprehensif baik regulasi maupun insentif termasuk adalah PPn," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam keterangan di Jakarta seperti dilansir Antara, Senin (31/7/2023).

Menurut dia, pemerintah sudah memutuskan hal-hal berkaitan percepatan pembangunan investasi mobil listrik.

 BACA JUGA:

Bahlil mengatakan saat ini investasi mobil listrik Hyundai sudah berjalan dan ke depan akan masuk investasi dari perusahaan mobil listrik asal Tiongkok, BYD dan Wuling, serta beberapa pabrik mobil lain.

