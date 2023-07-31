Bahas Investasi-Insentif Kendaraan Listrik, Jokowi Tak Ingin RI Kalah dari Thailand dan Malaysia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas bersama para menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam rapat ini Presiden dengan para menteri merumuskan langkah-langkah komprehensif agar investasi kendaraan listrik di Tanah Air dapat bersaing dengan negara lain.

"Hari ini kami melakukan rapat terbatas dengan Presiden dalam rangka membahas implementasi ekosistem mobil listrik. Karena itu, kami tadi merumuskan beberapa langkah-langkah komprehensif baik regulasi maupun insentif termasuk adalah PPn," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam keterangan di Jakarta seperti dilansir Antara, Senin (31/7/2023).

Menurut dia, pemerintah sudah memutuskan hal-hal berkaitan percepatan pembangunan investasi mobil listrik.

Bahlil mengatakan saat ini investasi mobil listrik Hyundai sudah berjalan dan ke depan akan masuk investasi dari perusahaan mobil listrik asal Tiongkok, BYD dan Wuling, serta beberapa pabrik mobil lain.