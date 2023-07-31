Advertisement
HOT ISSUE

Ini Jenis dan Fungsi Peron Kereta Api

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:01 WIB
Ini Jenis dan Fungsi Peron Kereta Api
Kereta Api. (Foto: KAI)
JAKARTA - Jenis dan fungsi peron pada jalur kereta api penting untuk diketahui.

Anda sering menggunakan transportasi umum seperti kereta api, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata peron.

Peron adalah bangunan yang terletak di samping jalur kereta api dan berfungsi untuk naik turun penumpang.

Setiap stasiun memiliki jumlah peron yang berbeda sesuai dengan ukuran atau kapasitas stasiun itu sendiri.

Namun, tidak semua orang tahu apa itu peron, jenis, dan fungsinya.

Jadi apapun keretanya, turunnya ya di peron. Hal tersebut menggambarkan bahwa kehadiran peron memiliki peran penting di stasiun.

Dilansir dari Instagram Direktorat Jendral Perkeretaapian @ditjenperkeretaapian, Senin (31/7/2023), yang harus anda ketahui tentang jenis dan fungsi peron di stasiun kereta api:

1. Peron Tinggi

Peron ini memiliki tinggi 1.000 mm dari kepala rel dengan memiliki jarak tepi peron ke as jalan rel 1.600 mm (untuk jalan rel lurusan) dan 1.650 mm (untuk jalan rel lengkungan)

2.Peron Sedang

Peron sedang memiliki tinggi 430 mm dari kepala rel dengan jarak tepi peron 1.350 mm.

3.Peron Rendah

Peron rendang memiliki tinggi 180 mm dari kepala rel dengan jarak tepi peron 1.200 mm.

