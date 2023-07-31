Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tahun Politik, Bagaimana Bisnis Industri Telekomunikasi?

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:32 WIB
Tahun Politik, Bagaimana Bisnis Industri Telekomunikasi?
Sektor telekomunikasi di tahun politik (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) memproyeksi trafik penggunaan data di tahun 2024 atau tahun politik tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Presiden Direktur EXCL Dian Siswarini mengatakan bahwa, peningkatan penggunaan trafik data perseroan yang signifikan biasanya terjadi pada momen Idul Fitri dan Natal-Tahun Baru.

“Jadi biasanya memang terjadi peningkatan trafik, tapi peningkatannya masih jauh dari periode lebaran dan natal,” kata Dian dalam konferensi pers di XL Axiata Tower Jakarta pada Senin (31/7/2023).

Dian mengungkapkan, tahun politik memberikan perubahan tak hanya pada industri telekomunikasi, namun juga berdampak pada kondisi makro ekonomi dalam negeri. Adapun, pada sektor telekomunikasi biasanya terjadi peningkatan karena adanya naiknya intensitas komunikasi pada musim kampanye.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur & Chief Technology Officer EXCL, I Gede Darmayusa menuturkan, perseroan tidak pernah secara khusus menghitung jumlah trafik penggunaan data pada tahun politik. I Gede menambahkan, yang menjadi milestone peningkatan trafik hanya saat lebaran dan natal.

“Tahun politik akan berpengaruh kalau ada kampanye di spot khusus seperti Gelora Bung Karno (GBK), itu saja yang berbeda dari tahun biasa,” kata I Gede.

Halaman:
1 2
