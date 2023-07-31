Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Raffi Ahmad di YouTube? Awas Jangan Kaget

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:55 WIB
Berapa Gaji Raffi Ahmad di YouTube? Awas Jangan Kaget
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Berapa gaji Raffi Ahmad di YouTube menarik untuk diulas. Seperti diketahui, aktor sekaligus pembawa acara Raffi Ahmad sudah hampir 2 tahun belakangan fokus terhadap konten di akun Youtube Channelnya.

Tak sendiri, Raffi diketahui juga turut mengajak serta anggota keluarganya yakni Nagita Slavina dan Rafathar Malik Ahmad untuk turut mengembangkan konten di akun Youtube RANS Entertainment.

Lantas berapa gaji Raffi Ahmad di YouTube? simak ulasannya di sini. Raffi berhasil memperoleh sedikitnya 29,5 juta subscribers. Bahkan hingga saat ini 2000 lebih videonya sudah ditonton oleh hampir 4 miliar orang di dunia.

Terkait penghasilan dari akun Youtubenya, Social Blade menyebut bahwa Raffi Ahmad bersama RANS Entertainment mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup besar. Bahkan, bapak satu anak ini mampu meraih penghasilan di Youtube mulai dari USD34.6 ribu hingga USD553.6 ribu per bulan.

1 2
