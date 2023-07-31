Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Apa Itu YoY dan Cara Menghitungnya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:02 WIB
Mengenal Apa Itu YoY dan Cara Menghitungnya
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Mengenal lebih dalam istilah Year On Year (YoY) dalam bidang ekonomi dan bisnis. Diketahui YoY merupakan perbandingan time series data.

YoY biasa digunakan untuk perbandingan terkait kondisi ekonomi, keuangan dan bisnis dari tahun ke tahun.

YoY dapat berfungsi untuk mengetahui perbandingan antara pencapaian pada tahun yang berjalan dengan pencapaian tahun lalu.

Dalam melakukan penilaian YoY, langkah awal yang perlu dilakukan yakni mengumpulkan data yang diperlukan.

Kemudian lengkapi informasi yang serupa lalu bandingkan dengan periode sebelumnya.

Setelah mengetahui istilah YoY dan penilaian terhadap YoY, lalu bagaimana cara menghitung YoY?

Berikut cara menghitung YoY dirangkum Okezone, Senin (31/7/2023):

1. Mengurangi Data Bulan Ini Dengan Tahun Lalu

Lakukan perhitungan seperti dikurangi data bulan ini dengan data bulan yang sama pada tahun lalu.

Jika hasil menunjukan positif maka terjadi peningkatan, namun apabila hasil negatif artinya mendapat kerugian.

Contohnya, jika bisnis tas terjual sebanyak 700 item pada bulan Februari tahun ini dan 300 item pada Januari tahun lalu, maka laba bisnis tahun ini mengalami pertumbuhan positif.

