Jokowi Minta Pengusaha Bereskan Masalah Stunting, Jangan Cuma Bicara Cuan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta asosiasi pengusaha, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membantu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekan kasus stunting.

Dalam sambutannya saat menghadiri acara pengukuhan DPN Apindo, Jokowi mengapresiasi langkah Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani yang menekankan penurunan jumlah kasus stunting dalam program kerja unggulan asosiasi.

BACA JUGA:

"Biasanya kalau kita bicara di Apindo itu, bicaranya selalu untung dan rugi, profitnya berapa, cuannya berapa, tapi sore hari ini saya senang Apindo berbicara mengenai stunting dan saya harapkan nanti Kadin, HIPMI juga ikut, ikut berbicara dalam penanganan stunting," kata Presiden Jokowi seperti dilansir Antara, Senin (31/7/2023).

Presiden memuji Shinta Kamdani menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Umum Apindo yang sudah berdiri sejak 70 tahun lalu itu.

BACA JUGA:

Menurut Presiden, terpilihnya Shinta menjadi awal yang baik, mengingat hal pertama yang menjadi sambutannya adalah urusan stunting.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa jumlah balita yang mengalami stunting atau tengkes sangat tinggi, yakni 37 persen pada 2015.