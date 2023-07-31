Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pertamax Turbo Naik Jadi Rp14.750 per Liter Mulai Besok 1 Agustus 2023

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:23 WIB
Harga Pertamax Turbo Naik Jadi Rp14.750 per Liter Mulai Besok 1 Agustus 2023
Pertamina. (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku besok, Selasa (1/8/2023).

Dilansir dari situs resmi pertamina.com, penyesuaian harga ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Adapun untuk kenaikan harga terjadi pada Pertamax Turbo yang berlaku di daerah Papua sebesar Rp14.750 per liter dari harga Rp14.350 per liter.

Berikut daftar lengkapnya:

Papua

- Pertamax Turbo: Rp14.750 per liter

- Dexlite: Rp13.400 per liter

Maluku

- Dexlite: Rp13.400 per liter

