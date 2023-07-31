Harga BBM Pertamax Turbo Naik Terus dari Juni 2023, Sekarang Harganya Jadi Segini

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga pada Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Untuk Pertamax Turbo harganya kembali naik.

Bahkan kenaikan harga BBM RON 98 naik sudah dari dari Juni. Di mana update harga Pertamax Turbo Rp14.750 per liter di awal Agustus 2023.

Adapun harga BBM Pertama Turbo di Papua pada Juni Rp13.900 per liter. Kemudian di Juli 2023 naik menjadi Rp14.350 per liter.

Mengutip informasi harga BBM di website Pertamina, Senin (31/7/2023), harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp14.750 per liter untuk wilayah Papua.

Berikut daftar harga BBM di wilayah Maluku dan Papua

Maluku

- Dexlite Rp13.400

Maluku Utara

- Dexlite Rp13.400