HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamax Turbo Naik Terus dari Juni 2023, Sekarang Harganya Jadi Segini

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:59 WIB
Harga BBM Pertamax Turbo Naik Terus dari Juni 2023, Sekarang Harganya Jadi Segini
Pertamina. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga pada Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Untuk Pertamax Turbo harganya kembali naik.

Bahkan kenaikan harga BBM RON 98 naik sudah dari dari Juni. Di mana update harga Pertamax Turbo Rp14.750 per liter di awal Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Adapun harga BBM Pertama Turbo di Papua pada Juni Rp13.900 per liter. Kemudian di Juli 2023 naik menjadi Rp14.350 per liter.

Mengutip informasi harga BBM di website Pertamina, Senin (31/7/2023), harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp14.750 per liter untuk wilayah Papua.

Berikut daftar harga BBM di wilayah Maluku dan Papua

 BACA JUGA:

Maluku

- Dexlite Rp13.400

Maluku Utara

- Dexlite Rp13.400

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
