Harga BBM Pertamax Turbo-Dexlite di Bali hingga Sulawesi Naik Mulai 1 Agustus 2023

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo hingga Dexlite yang mulai berlaku besok, Selasa 1 Agustus 2023.
Penyesuaian harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Kenaikan harga BBM Pertamax Turbo ini berlaku untuk wilayah Bali hingga Sulawesi Barat. Besaran kenaikan harga BBM di wilayah tersebut berbeda- beda.
Berikut daftar kenaikan harga BBM non subsidi milik Pertamina yang mulai berlaku 1 Agustus 2023:
Bali
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Nusa Tenggara Barat
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Nusa Tenggara Timur
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Solar Non Subsidi Rp13.050
Kalimantan Selatan
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Kalimantan Barat
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Kalimantan Tengah
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Kalimantan Timur
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Kalimantan Utara
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650