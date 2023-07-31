Harga BBM Pertamax Turbo-Dexlite di Bali hingga Sulawesi Naik Mulai 1 Agustus 2023

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo hingga Dexlite yang mulai berlaku besok, Selasa 1 Agustus 2023.

Penyesuaian harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Kenaikan harga BBM Pertamax Turbo ini berlaku untuk wilayah Bali hingga Sulawesi Barat. Besaran kenaikan harga BBM di wilayah tersebut berbeda- beda.

Berikut daftar kenaikan harga BBM non subsidi milik Pertamina yang mulai berlaku 1 Agustus 2023:

Bali

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Solar Non Subsidi Rp13.050

Kalimantan Selatan

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Kalimantan Barat

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Kalimantan Tengah

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Kalimantan Timur

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Kalimantan Utara

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650