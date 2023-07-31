Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamax Turbo-Dexlite di Bali hingga Sulawesi Naik Mulai 1 Agustus 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |21:51 WIB
Harga BBM Pertamax Turbo-Dexlite di Bali hingga Sulawesi Naik Mulai 1 Agustus 2023
Harga BBM Naik (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo hingga Dexlite yang mulai berlaku besok, Selasa 1 Agustus 2023.

Penyesuaian harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Kenaikan harga BBM Pertamax Turbo ini berlaku untuk wilayah Bali hingga Sulawesi Barat. Besaran kenaikan harga BBM di wilayah tersebut berbeda- beda.

Berikut daftar kenaikan harga BBM non subsidi milik Pertamina yang mulai berlaku 1 Agustus 2023:

Bali

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Solar Non Subsidi Rp13.050

Kalimantan Selatan

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Kalimantan Barat

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Kalimantan Tengah

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Kalimantan Timur

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Kalimantan Utara

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280//bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182780//pertamina-HNUf_large.jpg
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188//umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182118//bbm_hijau-aOlE_large.jpg
BBM Pertamax Green 95 dengan Kandungan Etanol 5%, Sudah Dijual di 170 SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182033//bbm_pertamina-Ya2u_large.jpg
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182022//bbm_pertamina-5y0h_large.jpg
BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement