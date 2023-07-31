Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pertamax Turbo di Jabodetabek Naik Rp400 Jadi Rp14.400/Liter Mulai 1 Agustus 2023

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:42 WIB
Harga Pertamax Turbo di Jabodetabek Naik Rp400 Jadi Rp14.400/Liter Mulai 1 Agustus 2023
Harga BBM Pertamax Turbo Naik (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM Pertamax Turbo hingga Dexlite naik mulai besok, Selasa 1 Agustus 2023.

Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp400 menjadi Rp14.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter di wilayah Jabodetabek.

Sementara harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp13.150 per liter.

Untuk harga BBM Pertamina Dex naik Rp800 menjadi Rp14.350 per liter dari sebelumnya Rp13.550.

Sedangkan harga Pertamax, Pertalite hingga Bio Solar tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax tetap dijual Rp12.400 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.

Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Berikut daftar kenaikan harga BBM non subsidi milik Pertamina yang mulai berlaku 1 Agustus 2023 di wilayah Sumatera, Jawa hingga Jabodetabek:

Aceh

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp 14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Dexlite Rp12.600

Sumatera Utara

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Sumatera Barat

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Riau

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp11.900

Pertamax Turbo Rp13.700

Dexlite Rp13.200

Pertamina Dex Rp13.600

Jambi

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Bengkulu

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

Sumatera Selatan

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Bangka Belitung

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Lampung

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Banten

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Jawa Barat

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kab Kep. Seribu

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181232//spbu_pertamina-PLb6_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180768//bbm_pertamina-R5HJ_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina pada 2 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180655//bbm-xQyg_large.jpg
Pertamina Akan Tindak Tegas Oknum Perusak Kualitas BBM di Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180639//mekanik_soal_motor_brebet_karena_bbm-PuoR_large.jpg
Soal Motor Brebet di Jatim, Mekanik: Tak Semua Gegara BBM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593//harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997//bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement