Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Nama Maskot Alfamart?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |09:32 WIB
Siapa Nama Maskot Alfamart?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa nama maskot Alfamart menarik untuk diulas. Pasalnya, maskot perusahaan pun difungsikan sebagai alat penghibur agar konsumen teratarik untuk mengenal lebih dekat produk mereka.

Maskot yang ramah, lucu, dan talkative pasti akan membuat konsumen selangkah lebih dekat untuk membeli produk perusahaan.Adapun, maskot alfamart menggunakan dua komposisi warna, yaitu merah dan kuning.

Sementara itu, siapa nama maskot Alfamart adalah seekor lebah bernama Albi yang digambarkan sebagai sosok ramah dan siap membantu siapa saja.

Selain itu, Albi merupakan lebah yang ramah serta menyenangkan dan siap membantu siapa saja membutuhkan pertolongan.Maskot ini melambangkan karyawan Alfamart yang siap membantu pelanggan dengan ketulusan untuk melayani.

Albi mengedepankan kehidupan dan tujuan kolektif, menghindari konflik, dan selalu tanggap akan perubahan di sekelilingnya. Serta menjadi representasi dari Alfamart yang selalu siap sedia memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia dengan produk berkualitas, harga terjangkau, serta layanan bersahabat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/455/3139488/alfamart_dan_indomaret-C1Mr_large.jpg
Alasan Indomaret dan Alfamart Selalu Berdekatan, Pemiliknya Punya Harta Rp278,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/455/3139079/djoko_susanto-XTRB_large.png
Ini Pemilik Alfamart yang Caplok Lawson, Ternyata Punya Harta Rp57,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/320/3097402/alasan-alfamart-tutup-400-gerai-CtUVrwbn2D.jpg
Alasan Alfamart Tutup 400 Gerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/278/3097050/penyebab-alfamart-amrt-tutup-ratusan-gerai-harga-sewa-toko-mahal-3GkXY6iGNf.jpg
Penyebab Alfamart (AMRT) Tutup Ratusan Gerai: Harga Sewa Toko Mahal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/11/3088280/alfamart_x_finnet-0w6a_large.JPG
Kolaborasi dengan Finnet, Pembayaran Penerimaan Negara Bisa di Alfamart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/11/3066643/foto_debi-qh9c_large.JPG
Alfamart Beri Hadiah Ibadah Umrah untuk Puluhan Karyawan Berprestasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement