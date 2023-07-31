Siapa Nama Maskot Alfamart?

JAKARTA - Siapa nama maskot Alfamart menarik untuk diulas. Pasalnya, maskot perusahaan pun difungsikan sebagai alat penghibur agar konsumen teratarik untuk mengenal lebih dekat produk mereka.

Maskot yang ramah, lucu, dan talkative pasti akan membuat konsumen selangkah lebih dekat untuk membeli produk perusahaan.Adapun, maskot alfamart menggunakan dua komposisi warna, yaitu merah dan kuning.

Sementara itu, siapa nama maskot Alfamart adalah seekor lebah bernama Albi yang digambarkan sebagai sosok ramah dan siap membantu siapa saja.

Selain itu, Albi merupakan lebah yang ramah serta menyenangkan dan siap membantu siapa saja membutuhkan pertolongan.Maskot ini melambangkan karyawan Alfamart yang siap membantu pelanggan dengan ketulusan untuk melayani.

Albi mengedepankan kehidupan dan tujuan kolektif, menghindari konflik, dan selalu tanggap akan perubahan di sekelilingnya. Serta menjadi representasi dari Alfamart yang selalu siap sedia memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia dengan produk berkualitas, harga terjangkau, serta layanan bersahabat.