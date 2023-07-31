Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Uber? Perusahaan asal AS yang Jadi Pesaing Gojek Cs tapi Kalah Saing

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:24 WIB
Siapa Pemilik Uber? Perusahaan asal AS yang Jadi Pesaing Gojek Cs tapi Kalah Saing
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Siapa sosok pemilik uber menarik untuk diulas. Pasalnya, transportasi online ini merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa yang berasal dari San Francisco, Amerika Serikat.

Seperti diketahui, Uber ada di Indonesia sejak tahun 2014. Sayangnya Uber mundur dari pasar Asia Tenggara.

Alasannya Uber mundur dikarenakan memiliki batasan untuk mendominasi sektor transportasi online pada sejumlah negara di dunia. Selain itu, persaingan yang terlalu ketat di Asia Tenggara menjadi salah satu alasan Uber tidak bertahan.

Mereka melepas bisnisnya di kawasan Asia Tenggara sejak 2018. Adapun perusahaan menyerahkan bisnisnya di kawasan ini kepada Grab yang notabene adalah pesaingnnya. Untuk itu banyak yang penasaran siapa pemilik uber.

