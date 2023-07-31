Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Siapa Pemilik Grab, Ternyata Ini Sosoknya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |21:01 WIB
Mengenal Siapa Pemilik Grab, Ternyata Ini Sosoknya
Anthony Tan. (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal siapa pemilik dari Grab yang akan diulas dalam artikel ini.

Pemilik Grab adalah Anthony Tan, pria ini kelahiran Malaysia. Namun, kini berstatus sebagai warga negara Singapura

 BACA JUGA:

Dia ini ternyata merupakan sosok di balik kesuksesan dari perusahaan layanan jasa transportasi online bernama Grab.

Anthony berasal dari keturunan Tionghoa. Ayah, dan Ibu Anthony Tan adalah seorang pebisnis sukses di negara asalnya yaitu Malaysia.

Hal tersebut membuat ayah Anthony pernah menjadi salah satu orang terkaya di Malaysia pada tahun 2015.

 BACA JUGA:

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (31/7/2023), Anthony adalah salah satu lulusan dari Universitas yang sangat ternama, bernama Harvard University dengan memiliki gelar master, yang ia peroleh di tahun 2011.

Pria keturunan tionghoa ini memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnis di bidang taxi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement