Mengenal Siapa Pemilik Grab, Ternyata Ini Sosoknya

JAKARTA - Mengenal siapa pemilik dari Grab yang akan diulas dalam artikel ini.

Pemilik Grab adalah Anthony Tan, pria ini kelahiran Malaysia. Namun, kini berstatus sebagai warga negara Singapura

Dia ini ternyata merupakan sosok di balik kesuksesan dari perusahaan layanan jasa transportasi online bernama Grab.

Anthony berasal dari keturunan Tionghoa. Ayah, dan Ibu Anthony Tan adalah seorang pebisnis sukses di negara asalnya yaitu Malaysia.

Hal tersebut membuat ayah Anthony pernah menjadi salah satu orang terkaya di Malaysia pada tahun 2015.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (31/7/2023), Anthony adalah salah satu lulusan dari Universitas yang sangat ternama, bernama Harvard University dengan memiliki gelar master, yang ia peroleh di tahun 2011.

Pria keturunan tionghoa ini memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnis di bidang taxi.