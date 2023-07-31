HUT Kemerdekaan ke-79 RI Jadi Awal Pindahnya Ibu Kota Negara

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

"Kami berharap dan bekerja keras bahwa target pada tahun depan yakni Upacara Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 akan berlangsung di IKN Nusantara yang dipimpin Presiden RI akan terwujud. Di situlah sebuah titik mengawali perpindahan secara bertahap ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara," ujar Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dikutip Antara di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Agung mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan progres pembangunan IKN Nusantara mencapai 36% dan berjalan sesuai rencana.

Selain itu, pembangunan Istana Presiden di IKN yang mencapai 23%, maka pembangunan istana juga berjalan sesuai rencana.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan di depan kawasan Istana Presiden di IKN Nusantara terdapat plaza dan lapangan upacara.