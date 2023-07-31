Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Daftar 21 Proyek Besar di Jakarta yang Ditawarkan ke Investor

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:02 WIB
Daftar 21 Proyek Besar di Jakarta yang Ditawarkan ke Investor
Ilustrasi Jakarta. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta akan memamerkan 21 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada para investor pada gelaran Jakarta Investment Forum (JIF) 2023.

Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Tona Hutauruk mengatakan bahwa 21 proyek tersebut adalah proyek yang dijalankan oleh BUMD DKI Jakarta.

 BACA JUGA:

"Jadi akan ada 21 proyek prioritas pemrov DKI Jakarta yang akan di pamerkan," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (31/7/2023).

Tona mengatakan dari 21 proyek tersebut terdapat 3 sektor utama penanaman modal yang realisasinya di sektor transportasi, properti dan infrastruktur.

 BACA JUGA:

"Kemudian juga ada sektor pengelolaan sampah, sektor energi terbarukan dan sektor transportasi," katanya.

Adapun proyek yang ditawarkan yakni 17 Sektor Pengembangan Properti, Konstruksi dan Infrastruktur sebagai berikut:

1. Fatmawati Extended Concourse

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177327/hilirisasi-Tcmh_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177324/investasi-TN1g_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp491,4 Triliun di Kuartal III-2025, Serap 694.478 Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement