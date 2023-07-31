Daftar 21 Proyek Besar di Jakarta yang Ditawarkan ke Investor

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta akan memamerkan 21 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada para investor pada gelaran Jakarta Investment Forum (JIF) 2023.

Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Tona Hutauruk mengatakan bahwa 21 proyek tersebut adalah proyek yang dijalankan oleh BUMD DKI Jakarta.

"Jadi akan ada 21 proyek prioritas pemrov DKI Jakarta yang akan di pamerkan," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (31/7/2023).

Tona mengatakan dari 21 proyek tersebut terdapat 3 sektor utama penanaman modal yang realisasinya di sektor transportasi, properti dan infrastruktur.

"Kemudian juga ada sektor pengelolaan sampah, sektor energi terbarukan dan sektor transportasi," katanya.

Adapun proyek yang ditawarkan yakni 17 Sektor Pengembangan Properti, Konstruksi dan Infrastruktur sebagai berikut:

1. Fatmawati Extended Concourse