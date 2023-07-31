Advertisement
SMART MONEY

3 Tips Investasi Cuan di Reksa Dana dari MotionTrade

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |09:17 WIB
3 Tips Investasi Cuan di Reksa Dana dari MotionTrade
MotionTrade. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Agar dapat merdeka secara finansial, Anda perlu berinvestasi agar nilai aset tidak tergerus inflasi. Bagi Anda yang masih awam dengan dunia investasi, reksa dana bisa menjadi titik awal untuk mulai berinvestasi.

Meski reksa dana merupakan investasi yang minim risiko dibandingkan dengan instrumen saham, sebaiknya dana yang Anda gunakan untuk investasi reksa dana bukanlah dana untuk memenuhi kebutuhan pokok. Berikut ini merupakan 3 (tiga) tips investasi reksa dana yang telah MotionTrade rangkum agar memperoleh imbal hasil optimal.

1. Pilih Produk Reksa Dana Sesuai Tujuan Investasi

Jenis-jenis reksa dana antara lain: reksa dana pasar uang yang cocok untuk jangka waktu investasi pendek (kurang dari 1 tahun) serta memiliki risiko paling rendah, reksa dana pendapatan tetap yang cocok untuk jangka waktu 1-3 tahun, reksa dana campuran untuk 3-5 tahun, serta reksa dana saham yang imbal hasil serta risikonya paling tinggi cocok untuk di atas 5 tahun.

Selain itu, ada jenis reksa dana syariah yang mengikuti prinsip syariah dalam pengelolaannya.



