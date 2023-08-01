Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Tembus Level 7.000 di Awal Agustus 2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:36 WIB
IHSG Berpotensi Tembus Level 7.000 di Awal Agustus 2023
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan pada hari ini, Selasa (1/8/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.886 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pergerakan IHSG kembali menguat dan masih terukur, namun jika memungkinkan, lakukan profit taking.

"Window dressing berlanjut, IHSG bergerak menguat kembali dengan estimasi target masih pada 7000," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, sektor industri mengalami penguatan tertinggi, dipimpin oleh saham ASII yang diapresiasi pasar setelah rilis laporan keuangan, kemudian disusul oleh UNTR.

"Penguatan saham-saham big caps mendukung untuk penguatan indeks, namun walaupun pergerakan nampak menguat, pada dasarnya IHSG masih belum mampu mencapai level 7000," kata dia.

