Wall Street Ditutup Naik Didukung Laporan Keuangan Perusahaan AS

JAKARTA - Wall Street ditutup sedikit berubah pada perdagangan Senin (31/7/2023) waktu setempat, mengakhiri bulan Juli yang kuat di tengah pendapatan perusahaan yang optimis dan harapan soft landing untuk ekonomi AS yang tangguh.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 100,24 poin, atau 0,28%, menjadi 35.559,53; S&P 500 (.SPX) naik 6,73 poin, atau 0,15%, pada 4.588,96; dan Nasdaq Composite (.IXIC) menambahkan 29,37 poin, atau 0,21%, ke 14.346,02.

Ketiga indeks saham utama berakhir dengan kenaikan untuk bulan ini, menjelang minggu sibuk laporan pendapatan dari perusahaan termasuk Amazon.com (AMZN.O) dan Apple (AAPL.O), ditambah data ekonomi AS termasuk laporan pekerjaan.

"Tanpa katalis yang berarti (hari ini), Anda mendapatkan pasar yang seperti dalam pola bertahan," kata Ross Mayfield, analis strategi investasi di Baird di Louisville, Kentucky. "Dan (itu) mungkin karena ada begitu banyak hal di dekat- jangka waktu cakrawala," katanya.

Pendapatan kuartal kedua untuk perusahaan S&P 500 diperkirakan turun 6,4% dari tahun ke tahun, menurut data Refinitiv hingga Jumat. Meski masih negatif, perkiraan tersebut merupakan peningkatan dari penurunan 7,9% yang diperkirakan seminggu sebelumnya.