Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Masih Rawan Koreksi

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya kembali ditutup menguat 0,4% ke 6,931 dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu break resistance di 6,966, berarti penguatan IHSG akan cenderung terbatas untuk menguji rentang area 6,942 terlebih dahulu.

"Selanjutnya, IHSG rawan terkoreksi kembali ke 6,798-6,834," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (1/8/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,857, 6,798 dan resistance 6,966, 7,054.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.