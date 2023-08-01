Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pendapatan Rp1,42 Triliun, MNC Kapital Indonesia (BCAP) Raup Laba Rp62,8 Miliar di Semester I-2023

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:08 WIB
Pendapatan Rp1,42 Triliun, MNC Kapital Indonesia (BCAP) Raup Laba Rp62,8 Miliar di Semester I-2023
Pendapatan MNC Kapital (Foto: MNC Kapital)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mencatat hasil kinerja keuangan semester I-2023, dengan pendapatan konsolidasi sebesar Rp1,42 triliun atau tumbuh 2,5% year-on-year (yoy) dari semester I-2022, Selasa (1/8/2023).

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari bunga dan dividen, mendominasi 64,2% total pendapatan atau tumbuh 13,5% yoy menjadi sebesar Rp912,8 miliar dari Rp804,3 miliar pada semester I-2022, sedangkan pendapatan digital menjadi Rp175,6 miliar atau tumbuh 21,0% yoy.

Pendapatan Perseroan pada semester I-2023 juga ditopang oleh pendapatan pasar modal sebesar Rp147,1 miliar, pendapatan premi bersih Rp149,5 miliar, pembiayaan syariah Rp12,7 miliar, dan pendapatan operasional lainnya Rp23,0 miliar.

Perseroan menghasilkan laba bersih sebesar Rp62,8 miliar di akhir semester pertama tahun ini, dengan total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp54,0 miliar.

Sedangkan kontributor utama pendapatan BCAP pada semester I-2023 berasal dari MNC Bank sebesar 47,9% dari total pendapatan konsolidasi, diikuti oleh MNC Life 9,4%, MNC Insurance 9,0%, MNC Finance 8,6%, MNC Sekuritas 7,4%, MNC Guna Usaha Indonesia 5,7%, FM Digital Solution 0,8%, MNC Teknologi Nusantara 0,8%, MNC Asset Management 0,5%, dan lain-lain 9,9%.

Halaman:
1 2
