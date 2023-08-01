Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Land (KPIG) Raup Laba Rp354,3 Miliar di Semester I-2023, Meroket 373,3%

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:12 WIB
MNC Land (KPIG) Raup Laba Rp354,3 Miliar di Semester I-2023, Meroket 373,3%
Laba MNC Land (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) menorehkan peningkatan kinerja yang gemilang pada semester pertama tahun 2023. Pendapatan bersih Perseroan naik 60,5% year-on-year (yoy) dari Rp443,4 miliar pada semester I-2022 menjadi Rp711,7 miliar pada semester I-2023, Selasa (1/8/2023).

Kenaikan ini terutama diperoleh dari segmen hotel, resor dan golf yang mendominasi pendapatan Perseroan hingga 54,3% pada H1-2023. Kontribusi lainnya berasal dari jasa keamanan dan lainnya dengan 30,4%, sewa ruang perkantoran 14,7%, serta apartemen dan properti lainnya sebesar 0,6%.

EBITDA Perseroan melesat 177,4% yoy, dari Rp63,0 miliar H1-2022 menjadi Rp174,8 miliar pada H1-2023, setara dengan marjin EBITDA 24,6%. Sedangkan laba bersih KPIG meroket 373,3% yoy menjadi Rp354,3 miliar sepanjang semester pertama tahun ini.

Jika dilihat secara kuartalan, laporan keuangan Perseroan juga mengalami peningkatan. Perseroan mencatatkan pendapatan Q2-2023 sebesar Rp383,3 miliar, naik dari Rp328,4 miliar pada kuartal sebelumnya.

Sedangkan, EBITDA Perseroan melonjak dari Rp81,2 miliar pada Q1-2023 menjadi Rp93,6 miliar pada Q2-2023. Hasil Kinerja H1-2023, KPIG Melanjutkan Kinerja Positif H1-2023 Financial Highlights in million Rupiah semester I-2023.

