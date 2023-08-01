Awal Agustus 2023, IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.926

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,07% di 6.926,42 pada perdagangan hari ini Selasa (1/8/2023).

Hingga pukul 09:01 WIB, indeks komposit masih tertekan sebesar 0,13% di 6.922,47. Sebanyak 154 saham menguat, 158 melemah, dan 227 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp391,70 miliar, dari net-volume 702,02 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 koreksi 0,12% di 964,45, indeks JII koreksi 0,54% di 553,03, indeks IDX30 koreksi 0,17% di 500,91, dan indeks MNC36 melemah 0,28% di 367,91.

Sebagian besar sektor indeks tertahan di zona merah yakni teknologi 0,36%, konsumer-siklikal 0,94%, bahan baku 0,08%, konsumer nonsiklikal 0,39%, infrastruktur 0,28%, properti 0,19%, kesehatan 1,37%, dan industri 0,10%. Sedangkan yang menguat adalah keuangan 0,01%, energi 0,12%, dan transportasi 0,29%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) melesat 25,00% di Rp545, PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) tumbuh 22,32% di Rp685, dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) menguat 9,68% di Rp170.