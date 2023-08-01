Segera IPO, Multi Garam Patok Harga Rp100 per Saham

JAKARTA - PT Multi Garam Utama Tbk menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp100 per saham. Saat ini perseroan tengah memasuki masa penawaran umum atau offering hingga 3 Agustus 2023 mendatang.

Dalam IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 570 juta saham atau 14,44% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp57 miliar.

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 285 juta Waran Seri I atau sebanyak 8,44% dari total saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp200. Adapun, Waran Seri I yang diterbitkan akan berlaku mulai tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024.

Adapun, perseroan akan menggunakan sebesar 22,76% dana hasil IPO untuk penyetoran modal kepada PT Finfolk Media Nusantara (FMN) yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. Serta, sebagai belanja modal berupa pembelian alat-alat yang menunjang kegiatan usaha FMN seperti kamera, laptop/PC, lighting, LED screen dan audio dan juga pembuatan studio dan pembelian furnitur studio.

Kemudian, sekitar 19,00% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembayaran jasa kontraktor dengan rincian, renovasi terhadap unit ruang kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan dan juga pembelian peralatan perlengkapan di dalamnya.