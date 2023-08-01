IHSG Hari Ini Ditutup Zona Merah, Melemah 0,65% ke 6.886

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 44,86 poin atau 0,65% ke level 6.886,49.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Selasa (1/8/2023), terdapat 161 saham menguat, 396 saham melemah dan 184 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,1 triliun dari 23,3 miliar saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA:

Indeks LQ45 turun 0,22% ke 963,463, indeks JII turun 0,73% ke 552,006, indeks IDX30 turun 0,21% ke 500,733 dan indeks MNC36 melemah 0,2% ke 368,235.

Indeks sektoral kompak koreksi yakni sektor energi 1,17%, bahan baku 0,32%, industri 0,89%, non siklikal 1,29%, siklikal 1,63%, kesehatan 3,16%, keuangan 1,05%, properti 0,76%, teknologi 0,75%, infrastruktur 0,31%, transportasi 2,22%.

BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC) naik 25,56% di Rp167, PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) naik 12,05% di Rp186 dan PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) menguat 11,61% di Rp625.