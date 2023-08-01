Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR per 1 Agustus 2023! Semua Naik

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR yang berlaku mulai hari ini Selasa (1/8/2023).

Dikutip situs resmi Pertamina, ketiga jenis BBM yakni pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex mengalami kenaikan harga. Sementara itu harga pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

Harga pertamax turbo di Jakarta dibanderol sebesar Rp14.400 per liter atau naik Rp400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter pada periode Juli 2023.

Sementara harga Dexlite per 1 Agustus 2023 naik Rp800 per liter menjadi Rp13.950 per liter dari sebelumnya Rp13.150 per liter.

Selanjutnya perubahan harga juga terjadi pada Pertamina DEX yang kini dibanderol dengan harga Rp14.350 per liter atau naik Rp800 dibandingkan periode Juli 2023 yang tercatat sebesar Rp13.550 per liter.