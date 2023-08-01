Naik Rp7.000, Harga Emas Antam Dibanderol Jadi Rp1.078.000/Gram

JAKARTA – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menguat Rp7.000 dibanderol Rp1.078.000 per gram pada perdagangan hari ini, Selasa (1/8/2023).

Jika masyarakat ingin ingin menjual emas mereka, akan dihargai Rp957.000 per gram atau naik Rp7.000 per gram. Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas Antam terkecil, yakni 0,5 gram berada di Rp589.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.165.000, dan 10 gram Rp10.275.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.045.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp509.320.000 dan Rp1.018.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.