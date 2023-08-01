Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh PNS Ditangkap, Kemenperin Bakal Cek Manual Nomor IMEI Ilegal

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |09:24 WIB
Heboh PNS Ditangkap, Kemenperin Bakal Cek Manual Nomor IMEI Ilegal
Kemenperin IMEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melakukan cek manual terhadap nomor-nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk melihat ada IMEI yang disusupkan secara ilegal atau tidak.

“Sekarang kita cek satu-satu IMEI yang kita usulkan itu, sudah ada belum di dalam IMEI yang sekarang beredar. Terus, yang mengusulkan itu siapa ? Bahkan agak sedikit jadul (jaman dulu) ya, kita lihat secara manual, satu-satu kita lihat, cek satu-satu IMEI yang kita usulkan, ada IMEI yang menyusup atau tidak,” kata Juru Bicara (Jubir) Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dikutip Antara, Selasa (1/8/2023).

Meski akan cukup berat, pengecekan satu per satu menjadi jalan yang harus ditempuh untuk bisa mengidentifikasi pendaftaran ilegal IMEI.

Febri juga mengingatkan masyarakat untuk selalu membeli ponsel di tempat resmi dan menghindari membeli ponsel di pasar gelap (black market) meski harganya jauh lebih murah.

Dia juga meminta masyarakat selalu waspada dan tidak tergiur ponsel tertentu di bawah harga pasaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084608/ternyata-industri-lebih-pilih-impor-susu-bubuk-dibanding-susu-segar-peternak-e1gzlDZVzP.jpg
Ternyata Industri Lebih Pilih Impor Susu Bubuk dibanding Susu Segar Peternak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/320/3083240/apple-mau-bangun-pabrik-di-ri-demi-jualan-iphone-kemenperin-masih-kurang-vD2I9kJG3D.jpg
Apple Mau Bangun Pabrik di RI demi Jualan iPhone, Kemenperin: Masih Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061757/pemerintahan-baru-pengusaha-banyak-pr-besar-di-industri-OyAOwyHwTT.jpg
Pemerintahan Baru, Pengusaha: Banyak PR Besar di Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/320/3022355/tren-belanja-online-naik-industri-logistik-kembangkan-metode-cod-iZSOGC59pS.jpg
Tren Belanja Online Naik, Industri Logistik Kembangkan Metode COD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/320/3015263/soal-industri-tekstil-sunset-ini-jawaban-menperin-B5acsLFRMq.jpg
Soal Industri Tekstil Sunset, Ini Jawaban Menperin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/320/3015126/ri-kembali-jadi-produsen-kaca-terbesar-di-asean-3VeiYn4Pmc.jpg
RI Kembali Jadi Produsen Kaca Terbesar di Asean
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement