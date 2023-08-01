Warga Diingatkan Tak Panic Buying Gas Elpiji 3 Kg

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengingatkan masyarakat untuk menghindari panic buying atau pembelian secara banyak karena kekhawatiran terhadap kelangkaan bahan bakar gas elpiji 3 kg.

Setelah melakukan peninjauan ke Kota Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu, lanjut Martin di Jakarta, Senin, didapati bahwa ketersediaan bahan bakar bersubsidi tersebut aman, meskipun sebelumnya sempat terjadi kelangkaan.

“Sudah mulai diatasi pada Kamis sore dan Jumat (27 dan 28 Juli 2023). Saya apresiasi langkah cepat Pertamina,” kata Martin dikutip Antara, Selasa (1/8/2023).

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat, untuk menghindari panic buying terutama pada saat peak season. Seperti juga kali ini, bahwa kelangkaan gas melon pun terjadi setelah Idul Adha beberapa waktu lalu.

Selain itu, legislator tersebut juga menyatakan pentingnya penegakan hukum untuk para begal elpiji subsidi, yakni adalah orang-orang yang mengoplos gas elpiji subsidi.