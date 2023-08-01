Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bisa Rampung Usai 2024

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |09:33 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bisa Rampung Usai 2024
Kereta Cepat. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan proyek perpanjangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sampai Surabaya, Jawa Timur, tetap dilanjutkan.

"Iya tetap dilanjutkan," kata Budi Karya dikutip Antara, Selasa (1/8/2023).

Menurut Budi Karya, berdasarkan pembahasan di Kemenhub, proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah proyek kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya.

"Mau dibahas, sekarang sampai Tegalluar, Kabupaten Bandung," kata dia.

Meski demikian, lanjut Budi Karya, proyek kereta cepat sampai Surabaya dimungkinkan baru terealisasi pada periode pemerintahan berikutnya.

"Nanti akan sampai Surabaya untuk kabinet selanjutnya," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
