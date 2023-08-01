Segini Harga Pertamax hingga Pertalite per 1 Agustus 2023

Harga BBM Pertamax dan Pertalite per 1 Agustus 2023 (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamax hingga Pertalite per hari ini, Selasa (1/8/2023). PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM non subsidi miliknya seperti Pertamax Turbo hingga Dexlite di seluruh Indonesia.

Untuk wilayah di Jabodetabek, harga BBM Pertamax Turbo naik Rp400 menjadi Rp14.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter, Harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp13.150 per liter.

Harga BBM Pertamina Dex naik Rp800 menjadi Rp14.350 per liter dari sebelumnya Rp13.550.

Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina.

Lalu bagaimana dengan harga Pertamax dan Pertalite bulan ini?