Bansos Peternak Cair hingga Rp14,85 Miliar

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:01 WIB
Bansos cair. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemerintah merealisasikan bantuan sosial (bansos) stimulan pemberdayaan peternak.

Dilansir melalui Instagram DJPb Kemenkeu RI, Selasa (1/8/2023) program ini merupakan salah satu yang ditujukan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan, melalui pemberian bantuan ternak.

Tujuan dari program bansos stimulan pemberdayaan peternak ini adalah untuk pemberdayaan sosial dengan meningkatkan ekonomi fakir miskin, kelompok rentan, dan orang yang kurang mampu. Sehingga dapat melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap bansos.

Realisasi program bansos ini sampai dengan 26 Juli 2023, dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp14,85 miliar untuk 3.714 Kepala Keluarga.

“Hingga 19 Mei 2023, ada Rp2 miliar yang telah disampaikan ke 500 Kepala Keluarga di Papua," Mengutip dari akun twitter @KemenKeuRI dengan menggunakan #uangkita menginformasikan mengenai total yang sudah teralokasikan kepada para penerima manfaat.

