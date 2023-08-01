Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada! El Nino Picu Potensi Kelangkaan Gula

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:46 WIB
Waspada! El Nino Picu Potensi Kelangkaan Gula
El Nino Ancam Stok Gula Nasional. (foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – El Nino menjadi ancaman serius terhadap komoditas strategis khususnya gula. Fenomena iklim saat ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas lahan tebu yang selanjutnya berdampak pada ketersediaan gula di masyarakat.

Anggota Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto pun mendorong supaya pemerintah segera melakukan langkah antisipasi sehingga ketersediaan gula dapat terjamin di masyarakat.

“Melihat perkiraan dampak El Nino pada Agustus-September mendatang, pemerintah harus segera melakukan langkah antisipatif dengan menghitung produksi gula konsumsi dan memastikan stok gula dapat tercukupi agar tidak memicu kelangkaan di masyarakat,” jelas Adisatrya, Selasa (1/8/2023).

Dirinya juga meminta pemerintah untuk dapat siap dan serius dalam melakukan percepatan program antisipasi dampak El Nino.

“Khusus untuk gula, ini menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang rawan terdampak El Nino karena sangat berpengaruh terhadap produktivitas lahan tebu sebagai bahan baku utama produksi gula. Belum lagi, kelangkaan gula ini sangat memicu inflasi yang tidak terkendali, seperti kelangkaan minyak goreng tahun lalu,” tambahnya.

Berdasarkan hasil kajian LPEM Universitas Indonesia, inflasi year on year pada Juni 2023 mencapai 3,52%. Secara spesifik, bahan makanan menyumbang tingkat inflasi bulanan tertinggi kedua sebesar 0,43% setelah energi yang mencapai 0,59%.

