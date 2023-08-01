Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Slamet Edy Purnomo Terpilih Jadi Anggota BPK, Ini Profilnya

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:50 WIB
Slamet Edy Purnomo Terpilih Jadi Anggota BPK, Ini Profilnya
Slamet Edy Purnomo. (Foto: BPK)
A
A
A

 

JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) terpilih, Slamet Edy Purnomo mengucapkan sumpah jabatan pada hari ini, Selasa (1/8/2023) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, Sunarto dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

 BACA JUGA:

Hal ini didasari juga oleh Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang meresmikan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota BPK.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada 13 Juni 2023 di Gedung DPR Jakarta, dibacakan hasil fit and proper test yang menyatakan bahwa Komisi XI DPR menyepakati calon Anggota BPK terpilih dengan perolehan suara terbanyak, yaitu Slamet Edy Purnomo.

 BACA JUGA:

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui rapat pleno Komisi XI DPR pada 31 Mei 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142347/bpk-w2AZ_large.jpg
Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah 2024, BPK Temukan Masalah Data Setoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089871/bpk-temukan-masalah-sistem-bayar-tol-nirsentuh-mlff-rp4-5-triliun-OwjFT67Fwq.jpg
BPK Temukan Masalah Sistem Bayar Tol Nirsentuh MLFF Rp4,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/320/3075856/lima-anggota-bpk-periode-2024-2029-ucapkan-sumpah-jabatan-WhlSqdCMy3.jpg
Lima Anggota BPK Periode 2024-2029 Ucapkan Sumpah Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061040/dpr-setujui-5-anggota-bpk-periode-2024-2029-ini-profilnya-5hymK7TzXQ.jpg
DPR Setujui 5 Anggota BPK Periode 2024-2029, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058693/ini-dia-5-anggota-bpk-periode-2024-2029-dari-politisi-hingga-pejabat-kemenhan-lYFUnwtOpZ.jpg
Ini Dia 5 Anggota BPK periode 2024-2029, dari Politisi hingga Pejabat Kemenhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3049248/hasil-fit-and-proper-test-ini-daftar-10-nama-calon-anggota-bpk-fT3T4OPR9y.jpg
Hasil Fit and Proper Test, Ini Daftar 10 Nama Calon Anggota BPK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement