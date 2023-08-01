Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Begini Cara Kereta Api Putar Balik

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:01 WIB
Ternyata Begini Cara Kereta Api Putar Balik
Kereta Api. (Foto: KAI)
A
A
A

 

JAKARTA – Mengetahui cara kereta api putar balik untuk perubahan jalur.

Dilansir Ditjeperkeretaapian di Jakarta, Selasa (1/8/2023), di Indonesia kereta api berputar dengan dua cara, yaitu Turn Table (Rel Putar) dan Segitiga Pemutar.

 BACA JUGA:

Teknik Turn Table (Rel Putar) terbagi menjadi dua jenis, manual dan elektrik.

Cara kerja turn table manual, yaitu memutar lokomotif yang sudah berada di tengah turn table, kemudian didorong dengan menggunakan tenaga manusia.

Sedangkan, turn table elektrik dioperasikan secara remote oleh operator depo lokomotif.

Ketika lokomotif tepat berada di tengah turn table, operator memastikan rem independen terikat dan membuka pengunci manual untuk memutar rel.

 BACA JUGA:

Kemudian operator akan menekan tombol start pada meja kabin dan memutar menggunakan toggle pergerakan hingga posisi rel saling berdekatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251/kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146850/kereta_api_logistik-1Iob_large.jpg
Kurangi Truk ODOL, 959.139 Ton Kontainer Diangkut Pakai Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/320/3108124/kereta_api-8AQU_large.jpg
Naik Kereta di Indonesia Lebih Cepat Mulai 1 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103763/beras-518X_large.jpg
Bulog Targetkan Serap Beras 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102793/krl-G2p9_large.jpg
Dirjen Kereta Api Sebut Penutupan Stasiun Karet Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3052096/kereta-tanpa-awak-masuk-ri-menhub-teknologi-baru-belum-banyak-di-negara-lain-wnbySrckdt.jpg
Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement