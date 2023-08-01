Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Jurus Menhub Naikkan Level Kompetitif Industri Logistik RI

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:29 WIB
7 Jurus Menhub Naikkan Level Kompetitif Industri Logistik RI
Menhub Budi Karya Sumadi. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah masalah terkait dengan penataan transportasi barang.

Menhub menjelaskan kalau angkutan barang yang menggunakan jalan darat masih mendominasi dengan 87%, disusul oleh angkutan laut sebesar 12,6%, kereta api 0,26%, dan sisanya diangkut melalui moda transportasi udara.

 BACA JUGA:

Sehingga permasalahan yang timbul di sektor transportasi barang yakni tingginya kecelakaan, kemacetan, kendaraan over dimension over load [ODOL], kerusakan infrastruktur jalan.

Menhub mengatakan bahwa permasalahan tersebut berdampak terhadap tingginya biaya logistik di Indonesia.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2021 biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan biaya logistik negara kawasan Asean seperti, Malaysia yang hanya hanya 13% dari PDB.

Dia juga menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat terakhir dibanding negara tetangga seperti Singapura yang menduduki tingkat pertama, kemudian Vietnam dalam performa Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906/truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170418/gudang-N5w8_large.jpg
Efisiensi Distribusi Logistik, RI Punya Gudang Modern Energi Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165584/kai-Tudk_large.jpg
Kereta Api Logistik Angkut 89 Ribu Ekor Hewan hingga Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159412/kai-SXex_large.jpg
Perkuat Armada Logistik, 270 Gerbong Datar Made in RI Didistribusikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156847/kapal_asdp-XP1Q_large.jpg
Konektivitas Logistik di RI, Kapal Jarak Jauh Dioptimalkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/320/3145157/hewan_peliharaan-4n72_large.jpg
Tren Baru Logistik, Layanan Pengiriman Hewan Peliharaan Naik 30%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement