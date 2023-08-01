Bebas Visa Kunjungan 159 Negara, Menkumham: Masih Dievaluasi

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan bahwa Pemerintah masih melakukan evaluasi terkait pencabutan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara.

"Masih dievaluasi lagi nanti, kan 1 bulan lagi," kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Evaluasi tersebut, kata Yasonna, termasuk pemilihan negara-negara yang akan menerima bebas visa kunjungan.

"Ya dievaluasi mana yang akhirnya nanti kita berikan. Dievalausi dengan prinsip 3 kriteria, resiprositas, keamanan, dan kemanfaatan," jelasnya.

Dirinya akan melaporkan kembali kepada Presiden Jokowi terkait evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan satu bulan kedepan.

"Masih dievaluasi, 1 bulan kan nanti kami laporan lagi. kita evaluasi dulu ya," kata Yasonna.

Diketahui, Pemerintah menyetop sementara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara.