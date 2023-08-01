Deretan Bansos yang Cair Agustus 2023, dari BLT Sekolah hingga Pangan

JAKARTA – Daftar bansos yang cair pada Agustus 2023 ini dicairkan melalui APBN 2023 yang akan disalurkan kepada masyarakat yang telah terdata melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

PT Pos Indonesia (Persero) yang akan melakukan penyaluran tersebut dengan memanfaatkan digitalisasi untuk menjamin validitas penyaluran Bansos Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tercatat, hingga semester I-2023, belanja negara pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp492 triliun per semester I-2023. Tentunya dana sebesar itu termasuk pencairan berbagai macam bansos.

"Melalui belanja K/L, antara lain untuk, yang pertama, bantuan sosial dan UMKM. Program Keluarga Harapan sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta KPM," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual di Jakarta, 26 Juni 2023.

Selanjutnya juga ada Kartu Sembako Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM. Dana pendidikan antara lain program Indonesia Pintar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp5,1 triliun untuk 4,3 juta siswa, dan BOPTN sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN.

Berikut daftar bansos yang cair pada Agustus 2023 telah dirangkum Okezone, Selasa (1/8/2023).

1. Bansos PKH

Bansos PKH sudah memasuki tahap 3 dan memiliki nominal yang berbeda-beda karena data KPM yang berbeda-beda. Seperti KPM yang memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan anggota keluarga yang lumpuh atau cacat.

- Ibu hamil dan masa selama nifas Rp3.000.000 dalam 4 tahap

- Balita dan anak usia dini 0-6 tahun Rp3.000.000 dalam 4 tahap

- Anak Sekolah SD sederajat Rp900.000 dalam 4 tahap

- Anak Sekolah SMP sederajat Rp1.500.000 dalam 4 tahap

- Anak Sekolah SMA sederajat Rp2.000.000 dalam 4 tahap

- Lansia usia 60 tahun Rp2.400.000 dalam 4 tahap

- Disabilitas berat Rp2.400.000 dalam 4 tahap