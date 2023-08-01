Erick Thohir Minta Sengketa Antar BUMN Disebereskan dalam Sehari

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir berharap jika ada sengketa antara BUMN bisa diselesaikan dalam satu hari.

“Jadi saya berharap kalau ada sengketa BUMN satu dan lainnya coba selesaikan sehari juga ya. Karena kalau saya lihat masih ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, padahal katanya keluarga. Setuju ? Jadi saya titip kalau ada sengketa antar BUMN selesaikan dalam satu hari, jangan berbulan-bulan, bertahun-tahun,” ujar dia dalam Closing Ceremony BUMN Fest 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (1/8/2023).

Pada pembukaan acara tersebut, Ketua Panitia BUMN Festival 2023 Gregorius Adi Trianto menyampaikan bahwa ada keterlibatan 12 kluster BUMN, 234 tim, dan 3.209 peserta dalam acara tersebut yang diadakan sejak 17 Juli 2023.

Acara Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) BUMN ini mengadakan 18 pertandingan dengan berbagai cabang olahraga yang disajikan.

“Suporter yang hadir di venue juga sangat luar biasa, dengan sportifitas yang sangat tinggi, hampir tidak ada gesekan yang berarti selama pertandingan atau kompetisi berlangsung. Ada sedikit protes (Pak) Menteri, ada yang protes, tetapi protesnya dengan cara resmi. Kami panitia sudah menyiapkan mekanisme complain handling, sehingga protes ditangani dengan baik, hari itu juga, dan selesai di lapangan, salaman dan (langsung) bermain,” ungkap Gregorius.