HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di Triwulan II-2023

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:17 WIB
Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di Triwulan II-2023
Sri Mulyani. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan stabilitas sistem keuangan (SSK) pada triwulan II-2023 masih tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global.

“Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta didukung koordinasi KSSK yang terus diperkuat,” kata Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (1/8/2023).

 BACA JUGA:

Sri mengatakan ketidakpastian ekonomi global masih tetap tinggi. Namun, terdapat indikasi perbaikan pada perekonomian global ke depan.

Hal tersebut tercermin pada Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi kembali proyeksi pertumbuhan globalnya menjadi 3,0 persen year-on-year (yoy) pada 2023, lebih baik dibanding proyeksi pada April yaitu 2,8 persen yoy.

 BACA JUGA:

Sejalan dengan itu, pertumbuhan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju di Eropa juga diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya.

Halaman:
1 2
