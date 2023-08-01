Pekan Kebudayaan Nasional Jadi Bukti Sinergi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

BANDUNG - Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023 sukses digelar di tiga kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bali, dan Bandung dari 13 hingga 29 Juli 2023.

Acara tersebut sukses menghadirkan peserta dari 37 provinsi di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:

PKN sendiri merupakan persembahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kemendikbudristek.

Khusus tahun ini terdiri dari 8 kuratorial termasuk Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya, untuk serial kegiatan Lokakarya Budaya, Penjenamaan Kota, dan Cipta Ruang.

PKN adalah kegiatan Ditjen Kebudayaan berkolaborasi dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN). ICNN adalah organisasi jejaring lintas komunitas di lebih dari 240 kota/kabupaten.

“ICCN serta berbagai forum yang dikerjakan ini menjadi ruang untuk kita dapat terus membangun jejaring, menginisiasi program dan kegiatan yang beragam, dan dengan itu kita berharap akan hadir aktivitas ekonomi juga bersamaan dengan solusi-solusi dari level kota. Ujungnya adalah inovasi sosial yang kita hadirkan secara keberlanjutan,” jelas Ketua Umum ICCN, Tubagus Fiki Chikara Satari, Selasa (1/8/2023).

Menurut dia, Indonesia adalah bangsa yang besar, untuk menjadikan kondisi ini sebagai kekuatan bersama, tentunya harus punya strategi, pendekatan moderasi.

Ini yang akan dicoba dipraktikkan sepanjang lokakarya dan kegiatan PKN.