HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Kolaborasi Antar BUMN, Erick Thohir: Hilangkan Sekat dan Klaster

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:52 WIB
Dorong Kolaborasi Antar BUMN, Erick Thohir: Hilangkan Sekat dan Klaster
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan BUMN menghilangkan sekat satu sama lainnya.

Sebaliknya, perseroan harus memperkuat sinergi, mendorong transformasi SDM.

 BACA JUGA:

Hal tersebut disampaikan saat penutupan BUMN Fest 2023. Dalam kesempatan ini, Erick juga menekan pentingnya semangat persatuan.

"Dalam BUMN Fest 2023 kita hilangkan sekat sekat, dengan mengadakan pertandingan antar klaster, bukan sekedar antar BUMN. Dan namanya pertandingan, pasti ada gesekan, namun pada BUMN Fest ini bisa diselesaikan saat itu juga," ungkap Erick, Selasa (1/8/2023).

 BACA JUGA:

Kolaborasi, lanjut dia, harus tetap dibangun lantaran BUMN sebagai

lokomotif perekonomian nasional. Karena itu, jika ada ketidaksepahaman harus segera diselesaikan.

Halaman:
1 2
