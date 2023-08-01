Update Proyek Rupiah Digital, Begini Kata Gubernur BI

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan kabar terbaru dari proyek Rupiah Digital yang merupakan Central Bank Digital Currency (CBDC).

Gubernur BI, Pery Warjiyo menyebut bahwa CBDC ini masih dalam masa penggodokan oleh BI dan instansi maupun pemegang kepentingan lainnya.

"Konsep CBDC memang sedang dalam pematangan. kita baru menerima masukan dari kawan-kawan di industri di akhir Juni kemarin. Kawan BI masih menggodoknya," ungkap Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Dalam pematangan rencananya, dia menyebut bahwa ada tiga pertimbangan penting. Yang pertama, konsep sangat penting demi kesiapan ke depannya.

"Tentu saja kami perlu mempertimbangkan kesiapan industri. Makanya dari bulan Juli kemarin, kami sudah menerima masukan dari pihak industri, baik kesiapan teknologinya, bahasa komunikasinya, maupun implikasinya," tambah Perry.