Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Perkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Mulai 1 Oktober 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:57 WIB
BI Perkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Mulai 1 Oktober 2023
Bank Indonesia. (Foto: BI)
A
A
A

 

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan tetap mempertahankan terjaganya stabilitas sistem keuangan (SSK).

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebut pihaknya saat ini melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar.

 BACA JUGA:

"Pertama, mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, serta rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%," ungkap Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

BI juga melanjutkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti paling tinggi 100% untuk semua jenis properti kepada bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF dan melanjutkan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaran bermotor baru tertentu.

 BACA JUGA:

"Untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk meningkatkan kredit/pembiayaan dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya pada sektor hilirisasi minerba dan non minerba (pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, serta pembiayaan inklusif (UMKM, KUR dan Ultra Mikro/UMi) dan hijau," ungkap Perry.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182863/bank_indonesia-Oj0s_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570/bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181138/gubernur_bank_indonesia-IKYl_large.jpeg
BI Prediksi Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 di Atas 5,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180718/gubernur_bank_indoensia-63RG_large.png
Bos BI Ungkap Alasan Transaksi Digital Semakin Dinikmati Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180449/gubernur_bank_indonesia-YocE_large.jpg
Ada Stablecoin Resmi Nasional Indonesia, BI Siapkan Sekuritas Digital Berbasis SBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180266/perry-LfIo_large.jpeg
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement