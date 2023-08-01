Siapa Pemilik Minyak Telon Nyonya Meneer? Ternyata Ini Orangnya

JAKARTA- Sosok siapa pemilik minyak telon Nyonya Meneer menarik untuk diulas. Seperti diketahui, jamu Cap Potret Nyonya Meneer atau PT Nyonya Meneer adalah perusahaan memproduksi jamu tradisional Jawa yang dipelopori oleh Nyonya Meneer.

Ia menggunakan keahliannya mengobati berbagai penyakit dengan keahliannya meracik jamu tradisional Jawa. Produknya ini kemudian dijual dan dipasarkan. Hal ini membuat orang penasaran siapa pemilik minyak telon Nyonya Meneer.

Adapun siapa pemilik minyak telon Nyonya Meneer adalah Lauw Ping Nio atau yang akrab dipanggil Nyonya Meneer. Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara.

Seperti namanya, minyak telon yang satu ini diproduksi oleh perusahaan jamu ternama, yakni PT Nyonya Meneer. Berdasarkan catatan, perusahaan jamu yang satu ini sudah berdiri sejak 1919 di Jalan Raden Patah 191-199, Semarang.