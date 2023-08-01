Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Minyak Telon Nyonya Meneer? Ternyata Ini Orangnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:58 WIB
Siapa Pemilik Minyak Telon Nyonya Meneer? Ternyata Ini Orangnya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Sosok siapa pemilik minyak telon Nyonya Meneer menarik untuk diulas. Seperti diketahui, jamu Cap Potret Nyonya Meneer atau PT Nyonya Meneer adalah perusahaan memproduksi jamu tradisional Jawa yang dipelopori oleh Nyonya Meneer.

Ia menggunakan keahliannya mengobati berbagai penyakit dengan keahliannya meracik jamu tradisional Jawa. Produknya ini kemudian dijual dan dipasarkan. Hal ini membuat orang penasaran siapa pemilik minyak telon Nyonya Meneer.

Adapun siapa pemilik minyak telon Nyonya Meneer adalah Lauw Ping Nio atau yang akrab dipanggil Nyonya Meneer. Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara.

Seperti namanya, minyak telon yang satu ini diproduksi oleh perusahaan jamu ternama, yakni PT Nyonya Meneer. Berdasarkan catatan, perusahaan jamu yang satu ini sudah berdiri sejak 1919 di Jalan Raden Patah 191-199, Semarang.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement