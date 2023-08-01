5 Pesaing Baru Taksi dan Ojek di Dunia Transportasi Online, Ada yang Punya Tarif Murah

JAKARTA- Ada 5 pesaing baru taksi dan ojek di dunia transportasi online menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat mengenai ojek online sudah sangat besar.

Apalagi, beberapa ojek dan taksi online lain mulai bermunculan menawarkan tarif promo agar siap bersaing dengan para pendahulunya.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 pesaing baru taksi dan ojek di dunia transportasi online:

1. Nujek

Nujek atau Nusantara Ojek merupakan aplikasi ojek online yang dibuat oleh santri-santri Nahdatul Ulama (NU). Transportasi online yang satu ini mulai diluncurkan pada 2019 lalu dan cukup bersaing di tengah jasa transportasi online Tanah Air.

Nujek sendiri menawarkan traif yang tergolong murah, yakni hanya Rp7.000 per 4 kilometer pertama. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pelanggan muslim untuk memilih driver pria atau wanita.