Kenapa Tarif Maxim Bisa Lebih Murah Dibanding Gojek dan Grab?

JAKARTA- Kenapa tarif Maxim bisa lebih murah dibanding Gojek dan Grab menarik untuk diulas. Pasalnya pengguna Maxim sangat banyak dalam menjadi sarana transportasi online di Indonesia.

Hal ini dikarenakan tarif Maxim yang cukup murah dibandingkan dari Gojek dan Grab. Beberapa masyarakat pun ingin tahu kenapa Maxim bisa lebih murah dibanding Gojek serta Grab.

Ada beberapa alasan kenapa tarif maxim bisa lebih murah dibanding Gojek dan Grab. Pertama harga basicnya memang lebih murah serta income ke driver lebih murah daripada lainnya

Selain itu Maxim memotong ongkos lebih murah ke driver jika driver mau bekerjasama dengan Maxim, seperti memasang stiker di mobil ini. Adapun potongan ke driver cuma 5–10%.