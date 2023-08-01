Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Nujek? Ojek Online Pesaing Maxim, Gojek dan Grab

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:43 WIB
Siapa Pemilik Nujek? Ojek <i>Online</i> Pesaing Maxim, Gojek dan Grab
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Siapa pemilik Nujek? ojek online pesaing maxim, gojek dan grab menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Nujek adalah aplikasi transportasi yang telah hadir di Indonesia pada 2018.

Lantas siapa pemilik Nujek adalah diinisiasi oleh empat orang. Aplikasi ini diinisiasi 4 orang warga Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Gus Ghozali, Gus Lukman Abdul Rachman, dan Imam Syafii. Adapun, ide terciptanya NUJEK berawal saat ketika keempat founder, termasuk Abdul Rachman, mendapat beasiswa sekolah bisnis di New South Wales, Australia.

Adapun, Nujek lebih fleksibel membebaskan customer memilih atau berlangganan pada seorang driver tertentu.Selain itu, sistem kerja driver Nujek juga lebih leluasa.

Nujek mengklaim sudah tersedia di sejumlah daerah seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Madiun, Situbondo, Lumajang, Sidoarjo, Jombang, Gresik, Banyumas, juga Batam hingga Pontianak.

Tak lama lagi, aplikasi ini sudah bisa berjalan di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur serta Sulawesi Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182378//merger-7Ip9_large.jpg
4 Fakta Terbaru Soal Rencana Merger GoTo dan Grab, Istana Akhirnya Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196//hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180138//goto-3xdT_large.jpg
GOTO Raup Pendapatan Rp13,2 Triliun di Kuartal III-2025, Rugi Bersih Turun Jadi Rp775,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179904//goto_foto_istimewa-qJ1W_large.jpg
Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171508//gojek-fbs1_large.jpg
Driver Dianiaya Perwira TNI di Pontianak, Gojek Janji Beri Perlindungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement