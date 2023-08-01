Siapa Pemilik Nujek? Ojek Online Pesaing Maxim, Gojek dan Grab

JAKARTA- Siapa pemilik Nujek? ojek online pesaing maxim, gojek dan grab menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Nujek adalah aplikasi transportasi yang telah hadir di Indonesia pada 2018.

Lantas siapa pemilik Nujek adalah diinisiasi oleh empat orang. Aplikasi ini diinisiasi 4 orang warga Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Gus Ghozali, Gus Lukman Abdul Rachman, dan Imam Syafii. Adapun, ide terciptanya NUJEK berawal saat ketika keempat founder, termasuk Abdul Rachman, mendapat beasiswa sekolah bisnis di New South Wales, Australia.

Adapun, Nujek lebih fleksibel membebaskan customer memilih atau berlangganan pada seorang driver tertentu.Selain itu, sistem kerja driver Nujek juga lebih leluasa.

Nujek mengklaim sudah tersedia di sejumlah daerah seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Madiun, Situbondo, Lumajang, Sidoarjo, Jombang, Gresik, Banyumas, juga Batam hingga Pontianak.

Tak lama lagi, aplikasi ini sudah bisa berjalan di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur serta Sulawesi Selatan.