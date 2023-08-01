3 Bendungan Ini Dimanfaatkan Jadi PLTA, Ini Keunggulannya

JAKARTA - Ada sejumlah bendungan yang digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada di Jawa Barat.

Diketahui cara kerja dari PLTA ini dengan memanfaatkan air di bendungan.

Kemudian dialirkan melalui turbin guna menghasilkan tenaga listrik.

Adapun bendungan ini memiliki kontribusi dalam memenuhi kebutuhan listrik untuk daerah Pulau Jawa dan Bali.

Melansir dari Instagram resmi @pupr_sda, Selasa (1/8/2023), berikut bendungan PLTA di Jawa Barat.

1. Bendungan Saguling

PLTA Saguling dikelola oleh PT PLN Indonesia Power dengan mengatur pembangkit listrik melalui aliran air Sungai Citarum di Saguling.

Kapasitas total dari listrik yang dihasilkan yakni sebesar 793.78 MW.

2. Bendungan Jatiluhur

PLTA Jatilihur yang dikelola Jasa Tirta II menghasilkan listrik dengan kapasitas 187 MW.

Dengan menggunakan 6 turbin dapat memproses energi gerak menjadi air dengan listrik.