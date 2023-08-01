Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ke IKN, Pak Bas: Saya Gak Mau Wilayahnya Maju tapi Jalannya Rusak

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:39 WIB
Ke IKN, Pak Bas: Saya <i>Gak</i> Mau Wilayahnya Maju tapi Jalannya Rusak
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau penanganan jalan-jalan di wilayah IKN Nusantara yang rusak.

Seperti yang diketahui dalam instagram pupr_binarmarga, Selasa (1/8/2023) peninjauan tersebut dimulai dari penanganan jalan daerah akses wisata Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten Penajam Paser, Utara, Kalimantan Timur.

 BACA JUGA:

Jalan akses wisata Goa Batu – Tapak Raja itu terhubung dengan Jalan Nasional Samboja-Sepaku menuju Kawasan IKN dengan destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja.

Penanganan jalan ini dikerjakan dalam dua paket pekerjaan, yakni akses wisata Goa Batu Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dan akses wisata Goa Batu Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km.

 BACA JUGA:

"Saya tidak ingin kalau kawasan IKN maju, tetapi jalan daerah di sekitarnya tidak terawat dan diperbaiki karena semua harus seimbang dan merata," katanya.

Halaman:
1 2
