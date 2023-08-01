Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Indonesia Punya Bandara Tahan Gempa dan Tsunami Pertama di ASEAN

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:55 WIB
Indonesia Punya Bandara Tahan Gempa dan Tsunami Pertama di ASEAN
YIA bandara tahan gempa dan tsunami (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTABandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi bandara dengan konstruksi tahan gempa dan tsunami pertama di ASEAN. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

"Satu-satunya bandara di ASEAN yang telah disiapkan untuk tahan gempa kekuatan 8,5 dan tsunami sampai ketinggian 10 meter," kata Dwikorita dilansir dari Antara, Selasa (1/8/2023).

Dengan kondisi bangunan yang telah didesain tahan gempa dan tsunami, dia berharap saat menghadapi bencana itu masyarakat yang berada di bandara YIA tidak perlu berlari keluar untuk menyelamatkan diri.

Menurut Dwikorita, lantai dua dan lantai mezzanine di Gedung YIA telah didesain sebagai tempat evakuasi paling aman manakala terjadi gempa dan tsunami hingga ketinggian 10 meter.

"Jadi jangan malah kocar kacir lari keluar. Itu malah tidak aman karena tsunaminya bisa 10 meter," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Halaman:
1 2
